Kristersson har pratat med Trump

Ulf Kristersson uppger att han gratulerade Trump till valvinsten och diskuterade viktiga frågor som säkerhet, inklusive Sveriges stöd till Ukraina, samt handel och innovation.

"USA är en nation av byggare och skapare – och det är även Sverige. Sverige är den tionde största investeraren i USA, och vår vänskap går tillbaka ända till 1783, när Sverige blev ett av de första länderna att erkänna USA som en suverän nation", skriver statsministern.

Kristersson betonar vikten av det långvariga samarbetet mellan Sverige och USA och skriver att han ser fram emot att stärka relationerna ytterligare under den nya administrationen.

Today, I spoke with president-elect @realDonaldTrump. I congratulated him on his election victory, and we discussed security including our support for Ukraine, as well as trade and innovation.



The United States is a nation of builders and makers – and so is Sweden. Sweden is…

— SwedishPM (@SwedishPM) November 18, 2024