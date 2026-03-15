© FT BILD
 

Kundflykt när Prisjakt chockhöjer sina egna priser

Publicerad 15 mars 2026 kl 11.10

Ekonomi. Prisjämförelsesajten Prisjakt skjuter upp sin planerade börsnotering efter en turbulent vecka. Flera stora e-handlare har brutit samarbetet med bolaget samtidigt som kritik riktas mot kraftigt höjda priser.

Dela artikeln

Under veckan har flera välkända e-handelsbolag lämnat plattformen. Bland dem finns CDON, Jollyroom, Sweden Buyersclub, Cyberphoto och Inet.

Företagen uppges reagera på att Prisjakt har höjt sina avgifter, något som enligt kritiken äter upp en stor del av deras marginaler.

Prisjakts intäktschef Sara Dupont försvarar förändringarna och beskriver dem som rimliga.

“Marknadsmässiga”, skriver hon om prisjusteringarna som infördes den 1 januari, enligt Dagens Industri.

Kritiken har också kommit från finansprofiler. Sparprofilen Joakim Bornold menar att tajmningen för en börsnotering är fel.

– Det här ska inte noteras, det är fel läge. Det är alldeles för många frågetecken och det har gått för fort. Man har uppenbarligen tryckt upp priset, man har kanske sminkat grisen, säger Joakim Bornold till Di TV.

Efter avhoppen och den växande kritiken står det nu klart att den planerade börsnoteringen den 19 mars skjuts upp på obestämd tid. Beslutet motiveras med både en förtroendekris bland svenska e-handlare och ett mer osäkert läge på världsmarknaderna.

Nyheter från förstasidan

"Länge leve shahen" – här kräver Busch ny diktatur i Iran

Ministern på Norra Bantorget: "Javid Shah!". Samtidigt uppmanar regeringen andra att "inte ta Mellanösterns konflikter till svenska gator och torg".0 

Ekonominyheter

Riksbanken: Inför kontanttak för köp i butik

Så mycket ska du få handla för – men inte mer.. "Nu lägger vi en ram kring detta."0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.