Bilder från Riks.

"Länge leve shahen" – här kräver Busch ny diktatur i Iran

Publicerad 15 mars 2026 kl 11.01

Inrikes. Vice statsminister Ebba Busch hyllade morden på Irans ledarskap och uttryckte sitt stöd för den tidigare Shah-diktaturen under en demonstration på Norra Bantorget i Stockholm. Samtidigt uppmanar regeringen andra att "inte ta Mellanösterns konflikter till svenska gator och torg".

Demonstranter bar den gamla proisraeliska diktaturens flagga och scenen pryddes av bilder på exilkronprinsen Reza Pahlavi, diktatorsonen som ibland pekas ut som västs favorit­efterträdare om den som Benjamin Netanyahu skulle utse om han fick välja ut en ny ledning för Iran.

– Länge leve shahen, vrålade Ebba Busch från scenen på Norra Bantorget.

Efteråt avfärdade hon också idén om att folkrätten skulle gälla även USA och Israel och hyllade lönnmorden i inledningen av konflikten.

– Det går att sätta sig i en seminarieövning om folkrätten, eller så kan man se att en av de värsta tyrannerna nu har gått det öde till mötes som vi alla hoppades, att han skulle dö, sade hon.

Hon fortsatte sedan med ett bibliskt resonemang om hur det kommer att gå hos Sanke Pär för de iranska topparna.

– De brinner i helvetet! slog kristdemokraten fast till publikens jubel.

Samtidigt får Ebba Buschs agerande kritik från andra politiker.

AFS-ledaren Gustav Kasselstrand påpekar att Ulf Kristersson så sent som i höstas myndigt tillrättavisade den så kallade Palestinavänstern med följande uppmaning:

– Ta inte Mellanösterns konflikter till svenska gator och torg!

"Vice statsminister Ebba Busch på demonstration för Irankriget: 'Javid Shah!'", skriver Kasselstrand.

