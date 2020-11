Kushner uppges pressa Trump att ge upp

Efter att de stora amerikanska mediebolagen utropat Joe Biden till segrare i presidentvalet har Donald Trump vägrat att erkänna att han förlorat. Han anklagar istället motståndarna för valfusk.

Samtidigt tycks viktiga aktörer överge sitt stöd för presidenten. Både tunga republikanska politiker och medier som ägs av familjen Murdoch uppmanar presidenten att ge upp striden.

I sin innersta krets har Trump fortfarande ett kompakt stöd från sina söner Donald Jr och Eric, som också är tydliga med att de anser att valfusk ligger bakom den påstådda Biden-segern.

Ett undantag uppges dock vara svärsonen Jared Kushner, som i sin roll som topprådgivare åt Trump tidigare har arbetat för att pressa presidenten mot en mer vänsterliberal och Israelvänlig politisk inriktning.

Enligt Daily Mail har Kushner, som lyckats gifta in sig i den amerikanska miljardärfamiljen via Donald Trumps dotter Ivanka, vädjat till sin svärfar att kasta in handduken och erkänna sig besegrad.

Jared Kushner ville inte kommentera situationen när Daily Mails reporter konfronterade honom utanför bostaden i Washington DC.