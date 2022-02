Lärare vägrade säga "hen" – skola ska betala 150.000 kronor

I samband med att en elev, som enligt föräldrarna är "ickebinär", började på skolan informerade elevens vårdnadshavare en lärare och en lärarassistent om att elevens pronomen är "hen".

Läraren uppgav att hon inte kunde använda ordet hen i tal. Vårdnadshavarna gick då vidare till rektorn. Men trots att rektorn lovade att tala med läraren vägrade läraren att kalla eleven "hen" under mer än en termin.

Utbildningsanordnaren har till DO medgett att eleven har utsatts för "diskriminering".

– Att en lärare, mot en elevs uttryckliga vilja, medvetet låter bli att använda det pronomen som eleven identifierar sig med är en allvarlig form av trakasserier och något som en rektor omgående måste se till upphör. I skolan ska alla elever känna sig trygga och respekterade och inte behöva utsättas för diskriminering. Det är särskilt viktigt att lärare gestaltar och förmedlar denna värdegrund, säger DO:s processförare Isabelle Arsova i ett pressmeddelande.

Läraren blev avstängd frånn skolan och senare uppsagd.

DO begär nu att utbildningsanordnaren, det vill säga den som driver verksamheten, ska betala 150.000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven. Om utbildningsanordnaren motsätter sig detta kommer DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.