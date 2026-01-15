Malmölärare drev ut demoner ur elever – med hjälp av koranen

Det var efter ett anonymt tips som Malmö stad fick kännedom om filmerna.

På klippen syns läraren, iförd Malmö stads namnbricka, när hon säger att elever är besatta av djävulen och läser koranverser i syfte att göra dem ”friska”.

Enligt uppgift har barnen även hotats med våld, rapporterar Sydsvenskan.

När läraren först konfronterades med materialet medgav hon att hon läst ur koranen för att elever skulle bli "botade" och att hot förekommit. Senare hävdade hon i stället att filmerna var AI-genererade, något som enligt Malmö stads it-specialist inte stämmer.

Efter Sydsvenskans avslöjande har polisen nu inlett en utredning – trots att kommunen själv inte gjort någon polisanmälan.

– Anmälan är initialt rubricerad som olaga hot och kränkande fotografering, men det kan komma att ändras. Vi har upprättat en anmälan baserat på den information som framgick i Sydsvenskan, säger polisens presstalesperson Nils Norling till Sydsvenskan.

I ett av de filmade klippen, inspelat inne på skolan, hörs läraren uttala ett direkt hot mot en elev.

– Jag sa till honom att gör du så igen kommer jag knäcka ditt huvud.

Ärendet har väckt starka politiska reaktioner i Malmö. Skolkommunalrådet Sara Wettergren (L) säger att hon inte kände till omfattningen av lärarens agerande innan hon tog del av uppgifterna i media och välkomnar att polisen nu utreder händelserna. Oppositionspolitiker har samtidigt riktat hård kritik mot att kommunen inte själv slog larm till rättsväsendet.