Minus 329 procent för AP-fondernas vindkraft

Tredje och Fjärde AP-fonden har via bolaget Polhem Infra investerat i svensk vindkraft.

Resultatet ligger dock långt från de mål som sattes upp när satsningen lanserades.

Polhem Infra bildades 2019 med ambitionen att "generera avkastning till det svenska inkomstpensionssystemet genom långsiktiga investeringar i hållbar infrastruktur".

Bolaget äger en andel i vindkraftsparken "Skaftåsen Windfarm", där verksamheten redovisade en förlust på 250 miljoner under 2024. Det innebär en marginal på minus 329 procent.

När Skaftåsen grundades beskrevs det som "ett viktigt tillskott av förnybar kraft i Sverige som bäddar för en hållbar omställning mot ett hållbart samhälle".

Problemen för vindkraften i Sverige är sedan tidigare välkända. I Norrland har resultaten varit särskilt svaga under senare år, med en genomsnittlig marginal på minus 63 procent åren 2017–2024, skriver Affärsvärlden.