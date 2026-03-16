Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M).

Om två veckor höjer regeringen bostadspriserna

Publicerad 16 mars 2026 kl 11.01

Ekonomi. Den 1 april träder regeringens nya upplättade låneregler i kraft, som ska hjälpa unga att betala mer för att köpa bostäder av framförallt den så kallade babyboomer­generationen. Men kritiker menar att lagen är ansvarslös och ifrågasätter värdet av politiskt ökad skuldsättning bland unga.

Från och med 1 april 2026 höjs bolånetaket så att köpare kan låna upp till 90 procent av bostadens värde, vilket innebär att kontantinsatsen sänks till 10 procent.

Samtidigt avskaffas det skärpta amorteringskravet och taket för tilläggslån på befintliga bostäder sänks till 80 procent.

Flera experter varnar för att politiken är ansvarslös och motiverar det med att hushållens skuldsättning nu kommer att öka ytterligare.

En av kritikerna är Swedbanks privatekonom Arturo Arques, som menar att förändringen ökar riskerna för hushållen.

– Min åsikt är att det hade varit bättre att behålla de gamla reglerna. Ur ett privatekonomiskt perspektiv är det inte bra att ta ännu mer lån för att köpa en bostad, säger han.

Han varnar för att högre lån gör hushåll mer känsliga om bostadspriserna faller. Samtidigt kan den nya ordningen göra att köpare lånar mer redan vid köpet för framtida lyxkonsumtion, eftersom den idag mycket populära möjligheten att ta billiga lån senare, med bostaden som säkerhet, begränsas.

– Vid en eventuell prisnedgång på bostadsmarknaden riskerar köparen att förlora hela sitt satsade kapital. Dessutom skickas dubbla signaler när det skärpta amorteringskravet samtidigt slopas, säger han.

