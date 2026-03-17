Lämnar partistyrelsen efter SD-uppgörelse

Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd i Stockholm stad, är känd för att kalla sig "gängens värsta fiende", för att klä ut sig till transvestit och för sin kamp mot "rasism".

Nu meddelar han att han lämnar Liberalernas partistyrelse, enligt Dagens Nyheter.

Beskedet kommer kort efter att partiledningen ställt sig bakom en ny linje som möjliggör samarbete med Sverigedemokraterna.

Bakom omsvängningen står partiledaren Simona Mohamsson. I fredags fick hon stöd av partistyrelsen för att gå vidare med inriktningen.

Jönsson, som är oppositionsborgarråd i Stockholms stad, har länge motsatt sig ett sådant samarbete. Han har tidigare varit tydlig med sin kritik mot att närma sig SD, ett parti som han avskyr.

I den interna diskussionen har hans namn också nämnts som ett alternativ i en partiledarstrid om förtroendet för Mohamsson skulle svikta, enligt SVT.