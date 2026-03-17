© Privat
Jan Jönsson.

Lämnar partistyrelsen efter SD-uppgörelse

Publicerad 17 mars 2026 kl 11.15

Inrikes. Den interna konflikten i Liberalerna växer. Partistyrelseledamoten Jan Jönsson kliver nu av efter beslutet att öppna för regeringssamarbete med SD.

Dela artikeln

Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd i Stockholm stad, är känd för att kalla sig "gängens värsta fiende", för att klä ut sig till transvestit och för sin kamp mot "rasism".

Nu meddelar han att han lämnar Liberalernas partistyrelse, enligt Dagens Nyheter.

Beskedet kommer kort efter att partiledningen ställt sig bakom en ny linje som möjliggör samarbete med Sverigedemokraterna.

Bakom omsvängningen står partiledaren Simona Mohamsson. I fredags fick hon stöd av partistyrelsen för att gå vidare med inriktningen.

Jönsson, som är oppositionsborgarråd i Stockholms stad, har länge motsatt sig ett sådant samarbete. Han har tidigare varit tydlig med sin kritik mot att närma sig SD, ett parti som han avskyr.

I den interna diskussionen har hans namn också nämnts som ett alternativ i en partiledarstrid om förtroendet för Mohamsson skulle svikta, enligt SVT.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 151041366

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 151041367

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Han har polisanmält 200 svenskar som kritiserat transvestiter

"De har kallat oss pedofiler, våldtäktsmän, svin och sjuka." Petter Wallenberg polisanmäler alla som kritiserar hans skattefinansierade verksamhet.0 

Ekonominyheter

Minus 329 procent för AP-fondernas vindkraft

Ännu ett grönt pensionsfiasko.. "Skaftåsen Windfarm" redovisade förlust på 250 miljoner kronor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.