© FT BILD/ARKIV
Alexander Bard, tidigare kandidat för MED, är en av dem som uppmanar andra att gå med i Liberalerna.

Misstanken: MED försöker infiltrera Liberalerna

Publicerad 1 april 2026 kl 15.40

Inrikes. Inom loppet av bara två veckor fick Liberalerna 1.500 nya medlemmar – och de flesta beskrivs som män över 55 år. Nu riktas misstankar mot det liberala mikropartiet Medborgerlig samling (MED).

Dela artikeln

En plötslig medlemsboom i Liberalerna väcker misstankar om ett organiserat kuppförsök. Nu granskar partiet vilka som egentligen anslutit sig.

På bara två veckor handlar det om omkring 1.500 personer som gått med – ett mycket kraftigt tillskott för ett parti med relativt få medlemmar.

Bakom uppgången anar flera inom partiet att något inte står rätt till. Enligt interna källor finns en oro för att nyanslutna försöker påverka partiets inriktning.

– Vi har personer som varit medlemmar i ett par dagar, och som nu nominerat sig själva till listor utan att någon vet vilka de är, säger en källa till Dagens Nyheter.

Enligt DN är "en övervägande del" av de nya medlemmarna män över 55 år. Många av dem ska också vara skrivna på adresser som är otypiska för L-medlemmar.

Kopplingar till Medborgerlig samling (MED) – ett liberalt mikroparti som fick 0,2 procent i det senaste riksdagsvalet – pekas nu ut. Flera av de nya medlemmarna uppges ha bakgrund i partiet, samtidigt som profiler inom den liberala miljön öppet uppmanat till massanslutning.

På sociala medier har bland andra debattörer från SD-toppen Mattias Karlssons tankesmedja Oikos argumenterat för att MED-medlemmar bör gå över till Liberalerna.

"Samtliga medlemmar i Medborgerlig Samling borde ansluta sig till Liberalerna. Nu har ni chansen att skapa ett högerliberalt parti", skriver exempelvis Carl Eos.

Även artisten och debattören Alexander Bard, tidigare kandidat för MED, har uttryckt sig i liknande ordalag.

"La Simona vann med 95-0! Och jag och 800 andra kan ÄNTLIGEN GÅ MED! Nu är strömhoppet i full gång", skriver han på X.

Det hela sker samtidigt som Liberalerna precis öppnat för att acceptera SD i en regering – ett besked som skapat splittring inom partiet men också lockat nya sympatisörer.

Partiledningen har nu inlett en genomgång av de nya medlemmarna.

Från Medborgerlig samling förnekar man att det skulle handla om någon organiserad kampanj.

– Jag tycker det är tråkigt om våra medlemmar väljer att bli medlemmar i Liberalerna, säger partiets vice partiledare Mikael Flink till DN.

Nyheter från förstasidan

USA lyckades rädda sin försvunne pilot

Skadad men kommer återhämta sig. Trump vidhåller: ”Vi har totalt luftherravälde”.0 

Ekonominyheter

Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Krånglet: 6, 9 och 25 procent.. Men för konsumenterna kan det på sikt bli upp till tre procent billigare.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.