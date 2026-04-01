Misstanken: MED försöker infiltrera Liberalerna

En plötslig medlemsboom i Liberalerna väcker misstankar om ett organiserat kuppförsök. Nu granskar partiet vilka som egentligen anslutit sig.

På bara två veckor handlar det om omkring 1.500 personer som gått med – ett mycket kraftigt tillskott för ett parti med relativt få medlemmar.

Bakom uppgången anar flera inom partiet att något inte står rätt till. Enligt interna källor finns en oro för att nyanslutna försöker påverka partiets inriktning.

– Vi har personer som varit medlemmar i ett par dagar, och som nu nominerat sig själva till listor utan att någon vet vilka de är, säger en källa till Dagens Nyheter.

Enligt DN är "en övervägande del" av de nya medlemmarna män över 55 år. Många av dem ska också vara skrivna på adresser som är otypiska för L-medlemmar.

Kopplingar till Medborgerlig samling (MED) – ett liberalt mikroparti som fick 0,2 procent i det senaste riksdagsvalet – pekas nu ut. Flera av de nya medlemmarna uppges ha bakgrund i partiet, samtidigt som profiler inom den liberala miljön öppet uppmanat till massanslutning.

På sociala medier har bland andra debattörer från SD-toppen Mattias Karlssons tankesmedja Oikos argumenterat för att MED-medlemmar bör gå över till Liberalerna.

"Samtliga medlemmar i Medborgerlig Samling borde ansluta sig till Liberalerna. Nu har ni chansen att skapa ett högerliberalt parti", skriver exempelvis Carl Eos.

Även artisten och debattören Alexander Bard, tidigare kandidat för MED, har uttryckt sig i liknande ordalag.

"La Simona vann med 95-0! Och jag och 800 andra kan ÄNTLIGEN GÅ MED! Nu är strömhoppet i full gång", skriver han på X.

Det hela sker samtidigt som Liberalerna precis öppnat för att acceptera SD i en regering – ett besked som skapat splittring inom partiet men också lockat nya sympatisörer.

Partiledningen har nu inlett en genomgång av de nya medlemmarna.

Från Medborgerlig samling förnekar man att det skulle handla om någon organiserad kampanj.

– Jag tycker det är tråkigt om våra medlemmar väljer att bli medlemmar i Liberalerna, säger partiets vice partiledare Mikael Flink till DN.