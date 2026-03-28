Tre olika momssatser på mat – så rörigt blir det inför valet

Publicerad 28 mars 2026 kl 12.56

Konsument. Från den 1 april sänker regeringen matmomsen med 3 procent inför valrörelsen. Men systemet, som skapat stora intäkter för IT- och redovisnings­branschen, blir komplext med tre olika nivåer på matmoms beroende på hur och var maten köps och konsumeras.

Regeringens förändring innebär att momsen på mat kan bli 6, 12 eller 25 procent.

Den lägsta nivån gäller bland annat Foodora och hemleverans i vissa fall, medan restaurangservering fortsatt beskattas högre. Hur själva hemleveransen (transporten) beskattas skiljer sig dock åt.

Skillnaderna märks tydligt i praktiken. Samma pizza kan få olika momssats beroende på om den äts på plats eller tas med hem, något som väckt kritik från restaurangbranschen.

Vid hemleverans blir det uppdelat. Om restaurangen själv kör ut maten är momsen 6 procent.

Om leveransen sker via appar som Foodora eller Wolt läggs 25 procent moms på frakten, medan maten fortfarande beskattas med 6 procent.

Reformen är tillfällig och ska gälla fram till året efter valet. Samtidigt finns en politisk diskussion om vad som händer efter valet.

Det finns en chans att regelverket blir bestående, eftersom ingen regering kommer våga höja matpriserna genom höjd matmoms..

Sammantaget innebär förändringen lägre skatt på vissa livsmedel – men också ett mer svåröverskådligt system för konsumenterna, och höga anpassnings- och utvecklingskostnader för framförallt producenter och små livsmedelsföretag, som kommer att behöva föras över på konsumenterna genom höjda matpriser.

Brå-projekt ska hjälpa kriminella kvinnor – "utsatta"

"Framför allt är det viktigt att också erbjuda dem rätt stöd och hjälp". Kriminella kvinnor väljer "lågstatusjobb" som till exempel mord, varnar polisen. 

Ryska och indiska fartyg släpps genom sundet: "Vänliga nationer"

Teherans besked: Dessa länder undantas blockaden.. Motkravet är att de inte stöttar kriget. 

