Mobb satte eld på svenska ambassaden i Bagdad

Videoklipp i sociala medier visar personer som klättrar upp på ambassadens balkonger, sätter eld på flaggor, viftar med koraner och skriker.

Man ser också hur rök stiger från en av byggnaderna.

Säkerhetsstyrkor och vattenkanoner sattes in för att hantera situationen.

NOW - Swedish embassy in #Baghdad set on fire. pic.twitter.com/J33GKJlbkr

— Disclose.tv (@disclosetv) July 20, 2023