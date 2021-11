Monty Python-stjärna får sparken på grund av skämt

Old Vic, som är en av världens mest kända teatrar, utsattes för påtryckningar från medarbetare som krävde att musikalen "Into the Woods" skulle stoppas eftersom Terry Gilliam är en av regissörerna.

Det kom också hot om bojkott innan teatern gav vika och ställde in föreställningen.

Bakgrunden är att medarbetarna reagerat på Terry Gilliams åsikter. Det har bland annat uppmärksammats att 80-åringen varit kritisk till den så kallade Metoo-kampanjen och talat om en "häxjakt" på män. Gilliams har också uttryckt stöd för komikern Dave Chappelle, som har hamnat i blåsväder i USA efter att ha skämtat om transsexuella.

Förra året rapporterade Fria Tider om att Terry Gilliam riktat kritik mot så kallad politisk korrekthet.

– Jag är trött på att som vit man beskyllas för allt som är fel i världen, sade han i en intervju med Independent.

Han har också skämtsamt uppgett att han numera identifierar sig som en svart lesbisk transsexuell kvinna som heter Loretta.

Även Monty Python-kollegan John Cleese, 82, har uppmärksammats för sin PK-kritik. Tidigare i höst rapporterade Fria Tider om att Cleese spelade in en tv-serie om den så kallade cancelkulturen.