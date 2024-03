Muharrem Demirok hånas för helyllesvenska torpbilden

Muharrem Demirok har kritiserats för att genom Centerpartiets arrangerade bilder på ett krystat sätt försöka framställa sig som en helyllesvensk landsbygdsbo.

Detta har pekats ut som ett desperat försök att vinna tillbaka de väljare på landsbygden som C förlorat, inte minst till Sverigedemokraterna.

Kritiken har återkommit sedan Demirok på söndagen lade upp en bild på X från när han "firade våffeldagen, eller vårfrudagen om ni så vill".

Kommentarsfältet har fyllt med mycket hånfulla kommentarer riktade mot den flerfaldigt våldsdömde partiledaren. Här är några exempel:

How do you do, fellow Swedes? https://t.co/WWvzmMJdUI pic.twitter.com/a0etEpX7jK

— 𝔹𝕒𝕤𝕖𝕕 𝔹𝕒𝕤𝕤𝕖 (@BasedBasse) March 24, 2024