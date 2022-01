Musikern Meat Loaf är död

Meat Loaf, som egentligen hette Michael Lee Aday, gick bort på torsdagskvällen med sin fru Deborah vid sin sida, enligt agenten Michael Greene.

Meat Loafs döttrar Pearl och Amanda och även hans nära vänner hade möjlighet att tillbringa tid med honom och ta farväl under hans sista dygn.

Under senare delen av sitt liv hade Meat Loaf en rad kända hälsoproblem. Han led av diabetes och hjärtproblem och fick genomgå en operation efter att ha kollapsat under en konsert år 2003. Han hade enligt egen utsago haft 17 hjärnskakningar.

Bland Meat Loafs mer kända låtar finns 1981 års "Dead Ringer for Love", en duett med Cher, och "I'd Do Anything for Love (but I Won't Do That)" från 1993.

Meat Loaf blev 74 år.