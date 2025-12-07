Musk: Invandrare har dödat och våldtagit 400.000 i Europa – "när blir det folkmord?"

Denna gång citerar han ett estimat av siffror från EU:s statistikmyndigheter som X:s AI-tjänst Grok har sammanställt baserat på det totala antalet brott och invandrares överrepresentation i olika brottskategorier.

When does it become a genocide? https://t.co/v8F1f3209B — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Resultatet har publicerats av den konservativa nyhetskällan Daily Romania, som skriver:

"MINST 400 000 barn, kvinnor och män har dödats eller våldtagits av icke-europeiska migranter och 'flyktingar' sedan 2010.

Det är ett folkmord på etniska européer som sponsras av EU och dem som stödjer det."

Elon Musk har återpublicerat inlägget och ställt en fråga till läsarna:

"När blir det folkmord?".