Musk: Kamala Harris är Soros "nya marionett"

Den amerikanske presidenten Joe Biden meddelade i söndags att han hoppar av presidentvalet och att han istället stöder sin nuvarande vicepresident Kamala Harris som kandidat.

Efter Bidens tillkännagivande gav Alex Soros, son och arvtagare till vänstermiljardären George Soros, också sitt stöd till Kamala Harris och beskrev henne som Demokraternas "bästa" chans att besegra Donald Trump.

"Det är dags för oss alla att enas kring Kamala Harris och besegra Donald Trump... Länge leve den amerikanska drömmen!" skriver Alex Soros i ett inlägg på X och bifogar en bild på sig själv med Harris.

På detta inlägg svarar X-ägaren Elon Musk:

"Jag skulle bara vilja tacka Alexander Soros för att vi inte behöver grubbla mer över vem som ska bli nästa marionett."

I’d just like to thank @AlexanderSoros for not keeping everyone in suspense about who the next puppet would be

— Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2024