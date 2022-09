Muslimparti portar TV4, Fria Tider och Riks

– Vi kan inte släppa in främlingsfientliga krafter. Vi kan inte släppa in Riks för att vi vet att de kommer att förvränga allt och hänga ut folk på plats där. Vi kan inte släppa in Fria Tider heller, säger partiledaren Mikail Yüksel till GP.

Enligt honom är inte heller vissa etablissemangs­organ som Expressen, TV4 och Sydsvenskan välkomna. Anti-islam-sajten Doku har också hamnat på listan över ovälkomna medier, av samma skäl som Fria Tider och Riks enligt Yüksel.

– Jag tycker att Doku ligger på samma nivå när det gäller muslimer, säger han till GP.