Nära 10.000 har anmält vaccinpasset

Antalet anmälningar mot vaccinpasset motsvarar det som JO vanligtvis mottar totalt under ett helt år.

– Det har kommit in ungefär 9.000 klagomål. Vi brukar få in ungefär 10.000 per år och nu har det kommit in 9.000 på ungefär två veckor, säger Erik Nymansson, chefjustiteombudsman, till Sveriges Radio.

JO har haft svårt att hantera det stora inflödet av anmälningar, som bland annat lett till att myndighetens it-system kraschat.

När JO:s första beslut om vaccinpass kan komma är svårt att säga, enligt Erik Nymansson, men det stora antalet anmälningar kan enligt honom göra att beslutet dröjer.

– Vi vill nog skaffa oss en överblick av av klagomålen innehåller. Det är nog tyvärr en risk att ju fler klagomål som kommer in, desto längre tid tar det innan vi kan komma med något beslut, säger han.