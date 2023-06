New York täcktes av rök – från Kanada

Ett stort antal skogsbränder härjar i Kanada – något som även påverkar grannlandet i söder.

I New York låg dimman så tät på onsdagen att stadens stadssilhuett och ikoniska byggnader som Frihetsgudinnan bara kunde ses på nära håll.

Även andra delar av nordöstra USA har drabbats.

Luftkvaliteten i New York beskrivs nu som katastrofal, och folk ses återigen gå omkring med ansiktsmasker på gatorna. Men den här gången handlar det inte om rädsla för att smittas av covid-19.

The George Washington Bridge between New York and New Jersey pic.twitter.com/F3MlxmqTCi

New photo of the World Trade Center in New York City from EarthCam.



New York City was ranked as the city with the world’s worst air quality yesterday due to Canadian wildfires. pic.twitter.com/EUAZH9jPVf

— Pop Base (@PopBase) June 7, 2023