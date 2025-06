Tuckers hätska bråk med Ted Cruz: "Du vet inget om landet du vill störta"

– Hur många människor bor i Iran, förresten? frågade Carlson plötsligt under sin intervju med senatorn, som driver på för att USA ska kriga mot Iran och andra fiender till Israel.

När Cruz svarade att han inte visste replikerade Carlson:

– Du vet inte ens hur stor befolkningen är i det land du vill störta?

Cruz, som länge profilerat sig som en av Israels starkaste förkämpar i senaten, svarade hånfullt:

– Jag är inte Tucker Carlson-expert på Iran.

Carlson ställde också andra liknande frågor. När han började problematisera Cruz okunskap – "för om du inte vet någonting om landet..." – avbröt senatorn honom och kallade frågorna för "gulliga".

Senare försökte Cruz ta kontroll över narrativet genom att på X skriva:

”Gjorde en lång intervju med Tucker. Han släppte ett klipp där han ställer 'gotcha'-frågor om Irans befolkning. Jag vägrade spela det löjliga spelet.”

Efter att ett klipp med denna ordväxling fått stor spridning publicerade Tucker Carlson hela intervjun med Ted Cruz.

Cruz blev hårt pressad av Carlson om sin syn på Israellobbyn Aipacs makt över de amerikanska politikerna:

Senator Ted Cruz demands regime change in Iran. He’s not interested in the details.



(0:00) Why Does Cruz Want Regime Change in Iran?

(6:28) Is the US Currently Acting in Its Own Best Interest?

(7:49) Was Regime Change in Syria Beneficial to the US?

(12:31) Was the Iraq War a… pic.twitter.com/iIdENogQ2T

— Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 18, 2025