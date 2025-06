Kalla Fakta-reporter anlitade torped för att mordhota farmor

Hotet inträffade i maj 2024 då en tungt belastad gängkriminell ringde mamman till Fariah Idles före detta pojkvän och meddelade att han skulle "peppra sönder hela huset" och "jappa" eller "klippa" den äldre kvinnan.

Mannen uppgav att han fått 100.000 kronor för att utföra mordet.

Fariah Idle, som egentligen heter Farhia Abdulqadir Mohamud, hade sedan tidigare en infekterad relation med barnets far och hans familj efter att förhållandet tagit slut under graviditeten.

När polisen konfronterade henne med uppgifterna erkände hon direkt att hon anlitat mannen för att skrämmas. I polisförhör förklarade hon att hon ville "sätta skräck" i kvinnan och sade att hon "är lite stolt" över det hon gjort.

Under utredningen fann polisen även sökningar i Idles mobiltelefon på bland annat "How to burn down a house". På frågan om hon haft planer på att bränna ner familjens hus svarade hon:

– Nej, om jag ville bränna ner hennes hus skulle jag inte ha googlat från min telefon. Jag skulle ha googlat från min kusins telefon.

Under hösten 2023 var Fariah Idle anställd som reporter för TV4:s Kalla Fakta. Redaktionschef Jonas Alsgren säger till Samnytt att händelsen inte har någon koppling till hennes arbete där, eftersom brottet begicks strax efter att anställningen avslutats.

Fariah Idle dömdes först till ett års fängelse för ofredande och olaga hot, men Svea hovrätt ändrade domen till anstiftan av olaga hot och sänkte straffet till nio månader eftersom hon sade sig ha förlorat jobbet på grund av brottet. Högsta domstolen avslog nyligen 31-åringens överklagan.

– Jag är nöjd med den. Jag är tacksam, säger Fariah Idle själv till Samnytt om domen.