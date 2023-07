Nigel Farage startar grupp mot politiserade banker

– Jag kommer lansera en hemsida där människor som blivit avstängda från vilken institution som helst kan gå med, så vi kan forma en mycket kraftfull påtryckningsgrupp. För det som pågår är att bankerna tjänar miljarder, medan människors liv och verksamheter förstörs, säger Farage.

I ett inlägg konstaterar han att bankbranschen har gått för långt och nu börjar bli rädd för konsekvenserna.

Banker ska tillhandahålla banktjänster, inte ha en uppsättning åsikter i politiska och värderingsmässiga frågor som vi måste rätta oss efter. De måste sluta upp med sitt woke-nonsens omedelbart", skriver han på Twitter.

I ett inlägg på Twitter kräver han också att den regeringsägda banken NatWest sparkar bankiren och styrelseordföranden Sir Howard Davies, som suttit vid rodret när banken stängt hans eget och många andra personers konton.

Kravet kommer sedan NatWests styrelse bestämt att kontostängningen ska "utredas" av Chris Hale, en utpräglad vänsterjurist som i praktiken är en sorts brittisk motsvarighet till den svenska vänster­aktivisten och Svea hovrätt-domaren Mårten Schultz.

BREAKING



NatWest Group have chosen establishment legal firm Travers Smith to investigate my account closure.



The Chair Emeritus and Senior Consultant, Chris Hale, is a “pro-Remain Lawyer” who said Brexit was “a tragedy”.



He wrote about “xenophobia, racism and nostalgia”… pic.twitter.com/BJSI5vh1RK

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 28, 2023