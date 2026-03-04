Nordiskt möte om att utvisa flyktingar som dömts för våldtäkt

Regeringen vill att våldtäkt och andra grova sexualbrott alltid ska räknas som synnerligen grova brott enligt flyktingkonventionen. Därmed skulle även personer med flyktingstatus kunna utvisas efter en sådan dom.

Ikväll samlar jag Nordens migrationsministrar i Bryssel för ett möte om hur vi tillsammans kan arbeta för att förändra FN:s flyktingkonvention. Syftet är att säkerställa att utländska medborgare som dömts för grova sexualbrott ska utvisas – även om de är flyktingar. — Johan Forssell (@JohanForssell) March 4, 2026

– Den som utnyttjar den svenska gästfriheten genom att begå brott underminerar förtroendet för den reglerade invandringen, säger migrationsminister Johan Forssell i ett uttalande.

Ministrarna skriver att Sverige ska fortsätta vara en fristad för människor som flyr krig och förföljelse men att systemet måste skydda dem som faktiskt behöver skydd.

– Vi kommer aldrig tillåta att hänsyn till gärningsmännen är viktigare än brottsoffrens rätt till upprättelse. Vi står på brottsoffrens sida, säger Johan Forssell.

Regeringen lyfter samtidigt statistik från Brottsförebyggande rådet som visar att var fjärde kvinna i åldern 20–25 år och 16 procent av tjejer i åldern 16–19 har utsatts för sexualbrott.

– Mäns våld mot kvinnor har inte någon plats i vårt samhälle, säger jämställdhetsminister Nina Larsson.

Under våren väntas regeringen också lägga fram lagförslag som ska skärpa reglerna för utvisning av brottsdömda utlänningar. Enligt en tidigare statlig utredning kan antalet utvisningar öka kraftigt.

– Den som inte är medborgare och som inte accepterar våra grundläggande värderingar om kvinnors rättigheter borde inte komma hit. Den som är här och begår brott kommer vi utvisa, säger Johan Forssell.

Sverige driver även frågan internationellt. Regeringen vill tillsammans med andra länder påverka hur konventioner inom både Europarådet och FN tolkas för att göra det lättare att utvisa dömda brottslingar.