© FT BILD
 

Nordiskt möte om att utvisa flyktingar som dömts för våldtäkt

Publicerad 4 mars 2026 kl 09.33

Inrikes. Regeringen vill förtydliga tillämpningen av FN:s flyktingkonvention för att göra det lättare att utvisa utlänningar som dömts för grova sexualbrott. Initiativet presenteras av migrationsminister Johan Forssell och jämställdhetsminister Nina Larsson i en debattartikel.

Dela artikeln

Regeringen vill att våldtäkt och andra grova sexualbrott alltid ska räknas som synnerligen grova brott enligt flyktingkonventionen. Därmed skulle även personer med flyktingstatus kunna utvisas efter en sådan dom.

– Den som utnyttjar den svenska gästfriheten genom att begå brott underminerar förtroendet för den reglerade invandringen, säger migrationsminister Johan Forssell i ett uttalande.

Ministrarna skriver att Sverige ska fortsätta vara en fristad för människor som flyr krig och förföljelse men att systemet måste skydda dem som faktiskt behöver skydd.

– Vi kommer aldrig tillåta att hänsyn till gärningsmännen är viktigare än brottsoffrens rätt till upprättelse. Vi står på brottsoffrens sida, säger Johan Forssell.

Regeringen lyfter samtidigt statistik från Brottsförebyggande rådet som visar att var fjärde kvinna i åldern 20–25 år och 16 procent av tjejer i åldern 16–19 har utsatts för sexualbrott.

– Mäns våld mot kvinnor har inte någon plats i vårt samhälle, säger jämställdhetsminister Nina Larsson.

Under våren väntas regeringen också lägga fram lagförslag som ska skärpa reglerna för utvisning av brottsdömda utlänningar. Enligt en tidigare statlig utredning kan antalet utvisningar öka kraftigt.

– Den som inte är medborgare och som inte accepterar våra grundläggande värderingar om kvinnors rättigheter borde inte komma hit. Den som är här och begår brott kommer vi utvisa, säger Johan Forssell.

Sverige driver även frågan internationellt. Regeringen vill tillsammans med andra länder påverka hur konventioner inom både Europarådet och FN tolkas för att göra det lättare att utvisa dömda brottslingar.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 155399695

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 155399696

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Spanien vill inte stötta kriget – nu stoppar Trump "all handel" med landet

Vill inte upplåta sina militärbaser för USA:s anfallskrig. Nu kommer hämnden från Washington.0 

Ekonominyheter

"Markant" lyft för bostadspriserna

Både bostadsrätter och villor ökade med 1,6 procent i februari.. "Det våras för bostadspriserna."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.