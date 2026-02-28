Nu sympatiserar amerikaner mer med palestinier än israeler

Skillnaden på fem procentenheter är inte statistiskt säkerställd, men innebär ett tydligt skifte jämfört med för bara ett år sedan. Då låg israelerna klart före med 46 procent mot 33 procent för palestinierna.

Under större delen av de senaste 24 åren har israelerna haft ett stabilt tvåsiffrigt övertag i opinionen. Mellan 2001 och 2018 var gapet i genomsnitt 43 procentenheter till Israels fördel.

Förändringen började dock redan 2019, flera år före Hamas attack den 7 oktober 2023 och det efterföljande kriget i Gaza.

Samtidigt uppger 4 procent att de sympatiserar lika mycket med båda sidor, 9 procent med ingen av dem och 10 procent saknar uppfattning.

Trots att sympatierna nu lutar svagt åt palestinskt håll är Israel fortfarande mer positivt bedömt som land. I den nya mätningen har 46 procent en positiv syn på Israel, jämfört med 37 procent för de palestinska områdena. För palestinierna är det den högsta noteringen hittills i Gallups mätningar.

Stödet för en självständig palestinsk stat – ofta kallad en tvåstatslösning – ligger på 57 procent. Det är nära rekordnoteringen 58 procent från 2003 och i nivå med mätningarna 2023 och 2025.

Skiftet drivs främst av politiskt obundna väljare. Bland oberoende sympatiserar 41 procent mer med palestinierna och 30 procent med israelerna. För ett år sedan var siffrorna 42 procent för Israel och 34 procent för palestinierna.

Bland demokrater är 65 procent mer sympatiskt inställda till palestinierna och 17 procent till israelerna. Republikaner står fortsatt tydligt på Israels sida: 70 procent sympatiserar mer med israelerna och 13 procent med palestinierna. Samtidigt har stödet för Israel bland republikaner minskat med 10 procentenheter sedan 2024, till den lägsta nivån sedan 2004.

I åldersgruppen 18 till 34 år uppger 53 procent att de sympatiserar mer med palestinierna, medan 23 procent sympatiserar mer med israelerna. Det är första gången en majoritet i den gruppen uttrycker större sympati för palestinierna.

Bland personer mellan 35 och 54 år sympatiserar 46 procent mer med palestinierna och 28 procent med israelerna. För bara ett år sedan var förhållandet det omvända.

I gruppen 55 år och äldre sympatiserar 49 procent mer med israelerna och 31 procent med palestinierna. Det är första gången sedan 2005 som färre än hälften i den åldersgruppen säger att de står närmare Israel.

Samtidigt är stödet för en tvåstatslösning betydligt högre i USA än bland parterna själva. I Gallups mätningar från 2025 uppgav 27 procent av israelerna och 33 procent av palestinierna på Västbanken och i östra Jerusalem att de skulle stödja en sådan lösning.