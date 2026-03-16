L-attacken mot Strandhäll: "Tvättäkta rasism"

Publicerad 16 mars 2026 kl 08.31

Inrikes. En kommentar från Annika Strandhäll om Liberalernas kursändring mot Sverigedemokraterna väcker hård kritik. S-profilen anklagas för "tvättäkta rasism" – och slår tillbaka genom att anklaga medierna för att ägna sig åt "totalt högerspinn".

Bråket tog fart efter att Liberalernas partiledning, under ledning av Simona Mohamsson, beslutat att överge partiets tidigare spärr mot samarbete med Sverigedemokraterna.

På X kommenterade den tidigare socialministern Annika Strandhäll beslutet – och riktade en pik mot Mohamsson.

"Att titta sig själv i spegel i kväll med Mohamssons bakgrund borde vara utmanande", skrev hon och fortsatte:

"Jag hoppas det för hennes egen skull. Vi pratar ändå om giganten bland vitmaktpartier i Europa med rötter i närtid i svensk nynazism. Grattis Liberalerna."

Formuleringen fick snabbt mothugg från flera håll.

Abraham Staifo, presschef för Liberalerna i Göteborg, beskriver resonemanget som "tvättäkta rasism".

"Strandhäll, en tvättäkta rasist. Antingen tycker du som en sosse eller så är du bara en blatte. Fyfan!" skriver han på X.

Expressens liberala ledarskribent Linda Jerneck anser att Strandhälls argumentation påminner om ett "uncle Tom-argument".

Den tidigare socialdemokratiske riksdagsledamoten Widar Andersson kallar i sin tur Strandhälls resonemanget för "helt uppåt väggarna".

Efter kritiken försökte Strandhäll förklara sin formulering. Hon skriver i senare inlägg att hon inte syftade på etnicitet utan på Mohamssons politiska bakgrund och tidigare ställningstaganden mot Sverigedemokraterna.

S-profilen hävdar samtidigt att kritiken är ett försök "att piska upp ett drev och flytta fokus".

Strandhäll riktar också rasande kritik mot mediernas rapportering om hennes inlägg. Hon konstaterar att bevakningen bygger på ett "totalt högerspinn" och kräver omedelbara rättelser.

