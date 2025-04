Orban: EU avvecklar sig självt

I ett inlägg på plattformen X hävdar Orban att den europeiska makteliten håller på att omvandla EU från ett fredsprojekt till ett krigsprojekt, och att det innebär ett "darwinskt ögonblick" för EU-projektet.

Uttalandet kommer som svar på en artikel i Financial Times, där tidningen beskriver Orbán som ett ”livshotande” problem för EU.

Anledningen är hans motstånd mot stödet till Ukraina.

”FT har rätt om en sak: Europa står inför ett darwinskt ögonblick. Man vill förändra EU från ett fredsprojekt till ett krigsprojekt. Detta är inte evolution, detta är förfall. Vi måste stå emot, även om de vill straffa oss”, skriver Orbán.

Han har länge motsatt sig EU:s linje i kriget mellan Ryssland och Ukraina och menar att fler borde arbeta för fred snarare än konfrontation.

– Medan andra kämpar för att besegra Ryssland har vi kämpat för att få slut på kriget, säger Orbán i ungerska medier.

