Överåklagare: "Inte värdigt" tvingas yrka utvisning

Regeringen vill sänka gränsen för när utlänningar kan utvisas efter brott.

Samtidigt föreslås att åklagare alltid ska begära utvisning när straffet kan bli strängare än böter.

Det väcker reaktioner inom rättsväsendet.

– Vi tycker inte att det är värdigt ett rättssamhälle att låta åklagare hota med en så kraftfull åtgärd som utvisning om det inte finns täckning för det, sägeröveråklagaren Lennart Guné Lennart Guné, överåklagare och chef för Utvecklingscentrum på Åklagarmyndigheten, till TV4 Nyheterna.

I dag gör åklagare en samlad bedömning där brottets allvar vägs mot den misstänktes anknytning till Sverige.

Den prövningen vill regeringen ta bort. I stället ska yrkandet om utvisning bli obligatoriskt i fler fall.

Svenska åklagare fått kritik för att systematiskt strunta i att begära utvisning av exempelvis våldtäktsmän.

"Otroligt provocerande", sade migrationsminister Johan Forssell (M) när en granskning i början av 2025 visade att åklagarna avstod från att yrka på utvisning i hela 30 procent av fallen där våldtäktsmannen saknade svenskt medborgarskap.

Chefsåklagaren Ola Sjöstrand, som deltagit i arbetet bakom det nya förslaget, försvarar förändringen.

– Vi tyckte det var viktigt för att få en rättvis bedömning i yrkandena att man gjorde det till ett ska-krav så man inte kommer i en sits där åklagaren inte väljer att yrka utvisning för en person som begått brott och inte på den andra, säger han till TV4.

Regeringen bedömer att antalet utvisningar kan öka från 500 till 3.000 per år om förslaget genomförs.