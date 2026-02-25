© Pressbild, FT BILD
 

Peter Wahlbeck: SD har sålt sig till Wallenberg

Publicerad 25 februari 2026 kl 12.35

Inrikes. Komikern Peter Wahlbeck är känd för sina politiskt inkorrekta skämt och drev redan på 90-talet med folkutbytet. Nu anklagar han Sverigedemokraterna för att ha övergett sin linje och i stället anpassat sig till storfinansen och särintressena.
– Det är så ofattbart att de inte tog chansen att gå till historien, konstaterar han.

Det är i ett avsnitt av Morgon med Swebbtv som Peter Wahlbeck riktar skarp kritik mot SD:s utveckling.

Enligt honom har partiet missat sin chans.

– De kunde ha gått till historien. Som att behålla neutraliteten. Tänk vad vi hade kunnat göra som ett neutralt land, säger han.

Han menar att dagens säkerhetspolitiska debatt är förvriden och att SD följer med i det han beskriver som en upptrissad linje.

– Men det får vi inte diskutera. Och nu löper Sverigedemokraterna med i det. Det är så ofattbart att de inte tog chansen att gå till historien, utan jönsar med i det här.

Wahlbeck anser att pengarna borde gå till välfärden i Sverige i stället för utländska krig.

– Allt som blir sämre i samhället för att pengarna försvinner till militarismen, för att man skapar konflikter. Och det här får du inte diskutera, för då är du putinist, fortsätter han.

Han lägger ansvaret direkt på partiet.

– Och det är Sverigedemokraternas fel! Det är så fruktansvärt ledsamt.

Han anklagar partiet för att ha sålt sig till ekonomiska maktintressen.

– Man anade nästan att dessa jävla klantskallar, dessa små obildade typer, smårassar med sina fina frisyrer och sina slipsar, att de skulle sälja sig till storfinansen, storkapitalismen, till Wallenbergarna. Man visste det, va? Man visste det, va? Vänstern fick rätt.

