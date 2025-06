Pinsamt hemligt? – ännu saknas bilder på Israels militära högkvarter efter nedslaget

Trots bilder och vittnesmål som pekar på ett angrepp i Gush Dan-området, där roboten ska ha träffat en byggnad i området för Israels militära högkvarter, är det tyst i israeliska och västerländska medier.

"Den tystnaden tros bero på landets strikta militärcensur, som förbjuder publicering om pågående attacker och skador på känsliga mål", skriver Andalou.

Under direktsändning från platsen visade Fox News hur israelisk säkerhetspersonal eskorterade bort tv-teamet och förbjöd fortsatt filmning.

The moment Iran targeted the Israeli Ministry of Defense headquarters in Tel Aviv as part of the first salvo. pic.twitter.com/oym8I8k5cf

— War Monitor (@WarMonitors) June 13, 2025