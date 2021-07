"Fascistiskt parti" störst i Italien

I sammanställningen får Italiens bröder 20,5 procent av väljarstödet och är därmed marginellt större än Lega Nord – som också är ett invandringskritiskt högerparti.

Det socialdemokratiska partiet har knappt en femtedel av rösterna, men i övrigt har de vänsterliberala partierna i landet reducerats till småpartier. Populistiska Femstjärnerörelsen ligger på cirka 15 procent.

Italiens bröder bildades i december 2012 och i parlamentsvalet 2018 fick partiet 4,4 procent av rösterna. Sedan dess har väljarstödet ökat stadigt.

Italy: national-conservative Brothers of Italy (FdI-ECR) takes a narrow lead with 20.5% in our national parliament polling average, having steadily grown from 4% at the beginning of 2019.



The party surpasses right-wing Lega Nord (ID), now on 20.4%.



See more: https://t.co/Aee87D2X9L pic.twitter.com/8OBX3Jk2Xk

— Europe Elects (@EuropeElects) July 20, 2021