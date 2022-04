Press på Elon Musk att avblockera Trump

Donald Trump fick sitt Twitter-konto avstängt medan han ännu var president, efter den så kallade stormningen av Kapitolium i januari 2020.

Han startade nyligen en egen social medieplattform, Truth Social, som dock har blivit lite av ett fiasko.

Men nu kan det finnas hopp för Trump att få tillbaka sitt kära Twitter-konto. Efter att ha beklagat censuren på Twitter har mångmiljardären Elon Musk köpt in sig i företaget och blivit invald i styrelsen.

Många Twitter-användare uppmanar nu Musk att låta det tidigare presidenten få tillbaka sitt konto.

"Nu när Elon Musk är Twitters största delägare är det dags att avskaffa den politiska censuren. Och ta tillbaka Trump", skriver den republikanska kongressledamoten Lauren Boebert.

Liknande uppmaningar till Elon Musk kommer från en rad andra personer. Många användare på vänsterkanten uttrycker istället oro för vad Musks inflytande ska innebära för Twitters framtid.

Twitter is too black and white these days



I’m thinking it needs a little more color to liven up the place



Like some orange

— Jack Posobiec (@JackPosobiec) April 5, 2022