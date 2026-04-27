"Räknar inte arbetstimmar": Åkessons svar på kritiken mot att han inte jobbar

Jimmie Åkesson har haft överlägset högst frånvaro vid riksdagens voteringar, enligt siffror som tagits fram av riksdagens kammarkansli på uppdrag av SVT.

Under 2025 var han frånvarande i över 93 procent av tiden. Tvåan, Robert Hannah (L), hade en frånvaro på 67 procent.

Även inom SD har det anmärkts på att partiledaren under långa perioder tycks vara helt frånvarande från offentligheten och i stället ligga lågt hemma i Sölvesborg.

KD-ledaren Ebba Busch anmärkte på politikerkollegans arbetsmoral i en intervju med Svenska Dagbladet tidigare i april.

– Jämför man våra kalendrar under den här mandatperioden till exempel då jobbar han ju inte så mycket i relation till hur mycket jag eller många andra jobbar, sade Ebba Busch i SvD Utfrågningen.

Uttalandet väckte starka reaktioner inom Sverigedemokraterna. En källa beskrev det som "anmärkningsvärt illojalt" och kopplade ihop kritiken med antydningar om Åkessons tidigare sjukskrivning för sitt spelmissbruk.

Nu ger Jimmie Åkesson sin syn på saken. I Dagens industris podd "Stormens öga" bemöter han kritiken kring sin arbetsinsats från Ebba Busch.

– Hon hänvisade till min kalender och det förvånade mig lite för hon har nog aldrig sett den. Hon vet inte vad det står i den, så det är lite förvånande faktiskt, säger han.

SD-ledaren säger sig inte förstå invändningarna.

– Förra valet sa hon att hon var mycket bättre än jag på det politiska hantverket, och därför skulle hon sitta i regering och inte jag.

Enligt Åkesson är arbetstimmarna inte avgörande.

– Som någon hos oss skrev, vi räknar inte arbetstimmar utan vi räknar antalet väljare, säger han i podden.