"Räknar inte arbetstimmar": Åkessons svar på kritiken mot att han inte jobbar

Publicerad 27 april 2026 kl 18.49

Inrikes. Sedan tio år tillbaka syns Jimmie Åkesson nästan aldrig i offentligheten, något som allt fler noterar. Men nu slår SD-ledaren tillbaka efter att Ebba Busch anmärkt på den långvariga ledigheten – och konstaterar att SD "inte räknar arbetstimmar".

Jimmie Åkesson har haft överlägset högst frånvaro vid riksdagens voteringar, enligt siffror som tagits fram av riksdagens kammarkansli på uppdrag av SVT.

Under 2025 var han frånvarande i över 93 procent av tiden. Tvåan, Robert Hannah (L), hade en frånvaro på 67 procent.

Även inom SD har det anmärkts på att partiledaren under långa perioder tycks vara helt frånvarande från offentligheten och i stället ligga lågt hemma i Sölvesborg.

KD-ledaren Ebba Busch anmärkte på politikerkollegans arbetsmoral i en intervju med Svenska Dagbladet tidigare i april.

– Jämför man våra kalendrar under den här mandatperioden till exempel då jobbar han ju inte så mycket i relation till hur mycket jag eller många andra jobbar, sade Ebba Busch i SvD Utfrågningen.

Uttalandet väckte starka reaktioner inom Sverigedemokraterna. En källa beskrev det som "anmärkningsvärt illojalt" och kopplade ihop kritiken med antydningar om Åkessons tidigare sjukskrivning för sitt spelmissbruk.

Nu ger Jimmie Åkesson sin syn på saken. I Dagens industris podd "Stormens öga" bemöter han kritiken kring sin arbetsinsats från Ebba Busch.

– Hon hänvisade till min kalender och det förvånade mig lite för hon har nog aldrig sett den. Hon vet inte vad det står i den, så det är lite förvånande faktiskt, säger han.

SD-ledaren säger sig inte förstå invändningarna.

– Förra valet sa hon att hon var mycket bättre än jag på det politiska hantverket, och därför skulle hon sitta i regering och inte jag.

Enligt Åkesson är arbetstimmarna inte avgörande.

– Som någon hos oss skrev, vi räknar inte arbetstimmar utan vi räknar antalet väljare, säger han i podden.

Nyheter från förstasidan

Åtalet: Invandrare tatuerade in "jag e hora" på svensk kvinna och tvingade henne slicka urin

Kvinnan ska ha våldtagits, torterats och förnedrats under ett dygn. "Han säger att alla ska veta att jag är en hora."0 

Ekonominyheter

Elon Musks alternativbank närmar sig lansering

Erbjuder snart alternativ till bankjättarna och deras avstängningar.. Lockar med Visa-kort, hög sparränta och gratis överföringar.0 Plus

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.