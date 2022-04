Räntan höjs 0,25 procentenheter

Direktionen var enig i beslutet och skriver att den är beredd att höja snabbare om så krävs för att säkerställa att inflationen kommer tillbaka till inflationsmålet.

Beslutet går därmed emot ECB:s linje som är att inte räntehöjningar ska förekomma inom eurozonen trots skenande inflation.

Styrräntan har varit noll eller negativ sedan oktober 2014.

”Sedan årsskiftet har även inflationen bortsett från energi ökat snabbt och inflationen har blivit betydligt högre än Riksbankens prognos från februari”, heter det i pressmeddelandet.

Reporäntan kommer att närma sig 2 procent år 2025, enligt den nya räntebanan.

Riksbankens program för köp av värdepapper, som inleddes i mars 2020, avslutades vid årsskiftet. I år har Riksbanken köpt värdepapper enbart för att kompensera för förfall i värdepappersportföljen.

Nu har direktionen beslutat att sänka takten i dessa köp under andra halvåret 2022 så att innehavet börjar minska. Riksbanken kommer att köpa obligationer för 37 miljarder kronor under andra halvåret, vilket är en halvering jämfört med köpen under första halvåret.

Direktionen har också beslutat att Riksbanken ska sluta köpa statsskuldsväxlar från och med den 28 april.