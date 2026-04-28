Regeringen förvarnar: Flygbränslet på väg ta slut

Statsminister Ulf Kristersson (M) och energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) presenterade på pressträffen en lägesbild av Sveriges energiförsörjning som bygger på analyser från Energimyndigheten.

– Vi vill ge besked om en tidig varning för risk för brist för flygbränsle, sade Ebba Busch.

Politikerna – som båda tidigare har mer eller mindre hyllat USA:s och Israels anfallskrig mot Iran – pekade på det unikt osäkra läge som uppstått i världsekonomin efter att Hormuzsundet stängts till följd av kriget.

– Det här är globala störningar och globalt sett är det riktigt stort. Bland det största vi varit med om, sade Ulf Kristersson.

"Länge leve shahen" – här kräver Busch ny diktatur i Iran:



Ministern på Norra Bantorget: "Javid Shah!".



Samtidigt uppmanar regeringen andra att "inte ta Mellanösterns konflikter till svenska gator och torg". https://t.co/ddU0MbwydJ — Fria Tider (@friatider) March 15, 2026

Han konstaterade dock att det hittills framför allt är Asien som drabbas, och att Sverige just nu drabbas betydligt mindre än andra europeiska länder på grund av ett robust energiförsörjningssystem.

Men mycket stor osäkerhet råder, noterade statsministern.

– Just nu har vi ingen aning om det här kommer att pågå i veckor eller i månader framåt, sade Kristersson.

Även om situationen snabbt skulle förbättras lär effekterna bli långvariga, enligt regeringen.

– Även om vi skulle få på plats ett hållbart fredsavtal imorgon så kan det dröja innan utbudet av olja och gas återställs, säger Ebba Busch.

IEA-chefen Fatih Birol sade i mitten av april att Europa då kunde stå utan flygbränsle inom "sex veckor". Sedan dess har det gått två veckor till – och det finns inget som tyder på att Hormuzsundet är på väg att öppnas igen.