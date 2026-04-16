IEA-bossen: Europas flygbränsle slut om "kanske sex veckor"

Kriget kring Iran har stoppat energiflödena genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja.

Det stängda sundet beskrivs som en katastrof utan dess like för världsekonomin.

Krisen är dock ännu delvis dold då oljepriserna ännu inte börjat skjuta i höjden på riktigt, bland annat på grund av manipulation .

Men de underliggande problemen återstår och är högst akuta.

IEA-chefen Fatih Birol konstaterar nu att bränselagren snabbt kan sina.

– Europa har kanske sex veckors flygbränsle kvar, säger Fatih Birol till AP.

Om situationen inte förbättras väntar konsekvenser inom kort.

– Vi kommer snart att höra nyheter om att vissa flygningar från stad A till stad B kan ställas in på grund av brist på flygbränsle.

Birol beskriver utvecklingen som exceptionell.

– Det är den största energikris vi någonsin har stått inför.

Enligt Birol kommer krisen dock att slå hårdast mot fattigare delar av världen.

– De länder som kommer att drabbas mest är inte de vars röster hörs mest. Det blir främst u-länder, säger han till AP.

– Sedan kommer det till Europa och Amerika.