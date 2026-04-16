© IAEA Imagebank
Fatih Birol.

IEA-bossen: Europas flygbränsle slut om "kanske sex veckor"

Publicerad 16 april 2026 kl 14.07

Ekonomi. Europa kan stå utan flygbränsle inom drygt en månad. Den varningen kommer från energiorganet IEA:s chef efter de allvarliga störningarna i oljeleveranserna genom Hormuzsundet.

Kriget kring Iran har stoppat energiflödena genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja.

Det stängda sundet beskrivs som en katastrof utan dess like för världsekonomin.

Krisen är dock ännu delvis dold då oljepriserna ännu inte börjat skjuta i höjden på riktigt, bland annat på grund av manipulation .

Men de underliggande problemen återstår och är högst akuta.

IEA-chefen Fatih Birol konstaterar nu att bränselagren snabbt kan sina.

– Europa har kanske sex veckors flygbränsle kvar, säger Fatih Birol till AP.

Om situationen inte förbättras väntar konsekvenser inom kort.

– Vi kommer snart att höra nyheter om att vissa flygningar från stad A till stad B kan ställas in på grund av brist på flygbränsle.

Birol beskriver utvecklingen som exceptionell.

– Det är den största energikris vi någonsin har stått inför.

Enligt Birol kommer krisen dock att slå hårdast mot fattigare delar av världen.

– De länder som kommer att drabbas mest är inte de vars röster hörs mest. Det blir främst u-länder, säger han till AP.

– Sedan kommer det till Europa och Amerika.

Media mörkar åtalet mot Hübinette – får kritik

"Varför skyddar media en farlig vänsterextremist?" Det blev en anonymiserad artikel i Dagens ETC – inget mer. 

Utbudschock efter lag om höjda bostadspriser

Reformen ser ut att få omvänd effekt.. Marknaden översköljs av sugna säljare när unga får låna mer. 

