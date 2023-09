Regeringen kritiserar daltandet med Skräck-Mohammed: "Fungerar inte"

Publicerad 7 september 2023 kl 08.13

Inrikes. I mars i år klättrade Amana Mohammed in genom en balkong under skräckfilms­liknande former och knivhögg lägenhetsinnehavaren. Redan 2018 dömdes han till 5 års utvisning – som inte verkställdes – och i våras sökte han asyl på nytt. Nu kritiserar regeringen daltandet med den idag 25-årige araben.