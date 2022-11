Rekordmånga donerade organ

Idag inleds på Socialstyrelsens initiativ den årliga Donationsveckan och i samband med det presenteras några nyheter som ska bidra till att fler väljer att anmäla sig till donationsregistret.

Från och med den här veckan finns ytterligare en möjlighet att anmäla sig till donationsregistret förutom på Socialstyrelsens webbplats, nämligen via Vårdguiden 1177.se där man loggar in med sitt bank-id och registrerar sin donationsvilja under ”övriga tjänster”.

– Vi vet att många människor är mer benägna att ta ställning till donation när de befinner sig i vårdnära miljöer. Därför har vi i samarbete med Vårdguiden 1177 utvecklat den här möjligheten att anmäla sig direkt även via deras webbplats, säger Anna Aldehag, enhetschef för Nationellt Donationscentrum på Socialstyrelsen.

Ytterligare en nyhet är att det nu finns en digital räknare på Socialstyrelsens webbplats som i realtid visar hur många personer som anmält sig till registret.

– I den digitala räknaren får man en daglig överblick över hur många som anmält sig samt visualiseringar av anmälningar över tid och även statistik för respektive län, säger Anna Aldehag i ett utskick.

Hittills i år har fler personer än tidigare blivit organdonatorer och förhoppningen är att det, när året summeras, ska kunna bli det högsta antalet som noterats. Men fortsatt är alltså behovet av organ och vävnader betydligt större än tillgången.

Patienter som är möjliga organdonatorer uppmärksammas inom intensivvården i de fall dennes liv inte längre går att rädda. Men enligt Socialstyrelsen skulle vården kunna bli ännu bättre på att ta kontakt med en transplantationskoordinator så att en donation ska kunna göras möjlig efter döden.

– Vår ambition är att betydligt fler donationer ska möjliggöras för att kunna rädda fler liv. Donation ska vara en naturlig del av hälso- och sjukvården i livets slutskede, men där är vi inte än, säger Anna Aldehag.

Antal avlidna organdonatorer per år:

2022 (1 jan-30 sep) 156

2021 (1 jan-30 sep): 137

2020 (1 jan– 30 sep): 141

2019 (1 jan– 30 sep: 129

Stort behov av organ

Hjärta: 30

Lever: 72

Lungor: 32

Bukspottskörtel: 28

Njure: 604

Cellöar: 7

Totalt behov av organ enligt väntelistor 1 oktober 2022: 773

Källa: Socialstyrelsen