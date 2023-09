Riksrättsutredning mot Joe Biden

– Under de senaste veckorna har republikaner avtäckt allvarliga och trovärdiga anklagelser när det gäller president Bidens agerande, säger Kevin McCarthy.

Han hävdar att det finns en "korruptionskultur" inom Biden-administrationen.

Talmannen anklagar Joe Biden för att ha ljugit om sin roll i affärskontakter som hans kontroversielle son, Hunter Biden, har haft utomlands. Presidenten ska enligt vittnen ha deltagit i möten som lett till betydande inkomster Hunter och dennes affärspartners.

– Det här är anklagelser som rör maktmissbruk, förhindrande av rättvisa och korruption. De kräver vidare utredning av representanthuset, säger Kevin McCarthy.

I am directing our House committees to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden. Over the past several months, House Republicans have uncovered serious and credible allegations into President Biden’s conduct—a culture of corruption. https://t.co/3uoDlUB3Sy

— Kevin McCarthy (@SpeakerMcCarthy) September 12, 2023