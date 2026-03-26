Ryska och indiska fartyg släpps genom sundet: "Vänliga nationer"

Beskedet kommer från Irans utrikesminister Abbas Araghchi. I ett X-inlägg från det iranska konsulatet i Mumbai pekas flera länder ut som godkända.

Det rör sig om Kina, Ryssland, Indien, Irak och Pakistan – "vänliga nationer", heter det i uttalandet. Sedan tidigare har kinesiska oljetankers tillåtits passera genom sundet.

Samtidigt framgår att tillståndet inte är villkorslöst. Iran kräver att fartyg som vill passera inte deltar i eller stöder kriget.

"Icke-fientliga fartyg, inklusive sådana som tillhör eller är kopplade till andra stater, får passera – förutsatt att de varken deltar i eller stöder angrepp mot Iran", skrev Irans FN-representation i ett tidigare uttalande.

Dessutom ska fartyg följa de säkerhetsregler som Iran har fastställt.

Indien är särskilt beroende av transporter genom sundet. En stor del av landets energiimport passerar där.