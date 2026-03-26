Ryska och indiska fartyg släpps genom sundet: "Vänliga nationer"

Publicerad 26 mars 2026 kl 13.39

Ekonomi. Iran öppnar för sjöfart genom Hormuzsundet för fartyg från Ryssland, Indien och andra "vänliga nationer". Samtidigt ställs krav på att länderna inte stödjer angrepp mot Iran.

Beskedet kommer från Irans utrikesminister Abbas Araghchi. I ett X-inlägg från det iranska konsulatet i Mumbai pekas flera länder ut som godkända.

Det rör sig om Kina, Ryssland, Indien, Irak och Pakistan – "vänliga nationer", heter det i uttalandet. Sedan tidigare har kinesiska oljetankers tillåtits passera genom sundet.

Samtidigt framgår att tillståndet inte är villkorslöst. Iran kräver att fartyg som vill passera inte deltar i eller stöder kriget.

"Icke-fientliga fartyg, inklusive sådana som tillhör eller är kopplade till andra stater, får passera – förutsatt att de varken deltar i eller stöder angrepp mot Iran", skrev Irans FN-representation i ett tidigare uttalande.

Dessutom ska fartyg följa de säkerhetsregler som Iran har fastställt.

Indien är särskilt beroende av transporter genom sundet. En stor del av landets energiimport passerar där.

