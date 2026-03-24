"Skrämmande": Växande vreden när storbankerna stoppar kontanter och stänger konton

Missnöjet med storbankerna tilltar efter nya rapporter om kunder som stoppas från att ta ut kontanter.

Ett av otaliga fall gäller företagaren Anders Hallstensson i Arvika, som nekades att fortsätta ta ut kontanter från sitt konto.

– Banken har plötsligt stoppat mina möjligheter att ta ut mina egna, beskattade pengar, säger Hallstensson till Dagens PS.

Han hade regelbundet tagit ut pengar som blivit över efter att räkningar och lån betalats. Uttagen låg i snitt på omkring 16.000 kronor i månaden.

– För mig som är född 1963 är kontanter en trygghet och en självklarhet.

Banken ansåg att nivåerna var för höga och hänvisade till regler kring "penningtvätt" och "finansiering av terrorism". För att återfå möjligheten att ta ut kontanter krävdes att företagaren redovisade vad pengarna använts till 1,5 år tillbaka i tiden.

I stället för att lämna in underlagen valde Hallstensson att byta bank.

Penningtvättslagen innebär att banker kan ställa frågor om pengars ursprung i syfte att motverka penningtvätt. De kan också lägga sig i överföringar av pengar via banksystemet, i syfte att förhindra att banksystemet utnyttjas för överföring av pengar till terroristorganisationer. Detta är helt i linje med lagen.

Lagen ger emellertid inte bankerna någon rätt att lägga sig i vad människor gör med sina egna lagligt förvärvade pengar utanför banksystemet – exempelvis hur man använder sina egna kontanter. Detta gäller oavsett om kontanterna tagits ut på banken eller inte.

Ändå väljer många banker att låtsas att de "på grund av penningtvättslagen" måste veta vad kunderna gör med sina kontanter, och att begränsa kontantuttag på olika sätt. Detta eftersom stora mängder kontanter i samhället minskar bankernas likviditet och det är bättre för banken om alla människor är skyldiga att förvara sina pengar hos banken.

Fallet med Anders Hallstensson har väckt starka reaktioner. Flera läsare vittnar om liknande erfarenheter och riktar hård kritik mot bankerna.

Enligt en ny läsarundersökning från Realtid anser 74 procent att bankerna blivit för aggressiva när det gäller att stänga konton. Nästan hälften uppger att de känner någon som fått konto eller kort spärrat.

"Det är skrämmande att de får agera bank över huvud taget. Ska definitivt byta bank jag också", skriver en person i undersökningen.

”Banken har slutat vara en servicepartner och blivit en fientlig kontrollmakt”, noterar en annan.