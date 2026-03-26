Tre anhöriga till Linda Staaf gripna för grova brott

Tidigare i mars kom det fram att en misstänkt i en internationell narkotikahärva hade släktband till den kontroversiella svenska polishöjdaren Linda Staaf.

Det framkom också att det var gripandet av släktingen som gjorde att hon förra året lämnade posten som Sveriges Europolchef.

Nu har ytterligare två anhöriga till Linda Staaf gripits, skriver Expressen. Därmed är totalt tre av hennes närstående misstänkta i ärendet.

En av de gripna anhöriga uppges ha en central roll i ett fastighetsbolag med verksamhet i Spanien. Bolaget har enligt offentliga handlingar haft låg omsättning men samtidigt betydande räntekostnader.

Den andra anhöriga till Linda Staaf som greps på onsdagen är en kvinna i 30-årsåldern som misstänkts för grovt penningtvättsbrott. Åklagare vill nu få henne häktad.

Linda Staaf har tidigare avböjt att kommentera saken.

– Det finns inget jag vill kommentera där, säger hon.

Linda Staaf arbetar i dag som polismästare vid Nationella operativa avdelningen (Noa), där hon leder arbetet mot internationell organiserad brottslighet.