© FBI, Europol
 

Tre anhöriga till Linda Staaf gripna för grova brott

Publicerad 26 mars 2026 kl 11.20

Inrikes. Den internationella polisoperationen "Candy", som rör storskalig narkotikahandel och penningtvätt, fortsätter att växa. Under onsdagsmorgonen slog polisen till på nytt – och grep ytterligare två personer som är släkt med den tidigare svenska Europol-chefen Linda Staaf.

Dela artikeln

Tidigare i mars kom det fram att en misstänkt i en internationell narkotikahärva hade släktband till den kontroversiella svenska polishöjdaren Linda Staaf.

Det framkom också att det var gripandet av släktingen som gjorde att hon förra året lämnade posten som Sveriges Europolchef.

Nu har ytterligare två anhöriga till Linda Staaf gripits, skriver Expressen. Därmed är totalt tre av hennes närstående misstänkta i ärendet.

En av de gripna anhöriga uppges ha en central roll i ett fastighetsbolag med verksamhet i Spanien. Bolaget har enligt offentliga handlingar haft låg omsättning men samtidigt betydande räntekostnader.

Den andra anhöriga till Linda Staaf som greps på onsdagen är en kvinna i 30-årsåldern som misstänkts för grovt penningtvättsbrott. Åklagare vill nu få henne häktad.

Linda Staaf har tidigare avböjt att kommentera saken.

– Det finns inget jag vill kommentera där, säger hon.

Linda Staaf arbetar i dag som polismästare vid Nationella operativa avdelningen (Noa), där hon leder arbetet mot internationell organiserad brottslighet.

Nyheter från förstasidan

Så lurades Trump tro att ayatollan skulle mörda honom

Manipulerades av Netanyahu i åratal. FBI hjälpte till genom att fabricera ihop fejkade mordkomplotter.0 

Ekonominyheter

"Skrämmande": Växande vreden när storbankerna stoppar kontanter och stänger konton

Allt fler får nog av terrorn.. "Banken har slutat vara en servicepartner och blivit en fientlig kontrollmakt."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.