Priset mellan 28 mars och 30 juni 2022 kommer att vara 5.000 rubel per gram – motsvarade 467 kronor och en bra bit under världs­marknads­priset på 592 kronor per gram.

"Efter den angivna perioden kan inköpspriset på guld justeras med hänsyn till den framväxande balansen mellan utbud och efterfrågan på den inhemska marknaden", enligt centralbankens pressmeddelande.