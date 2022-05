S-topparnas hyllningar till PKK – som de nu kallar terrorgrupp

"Utrikesministern Ann Linde säger att hon anser att PKK är terrorister. Men hennes riksdagskollega Serkan Köse (S) håller tal framför terrorledarens bild. Finns det ingen opposition i Sveriges riksdag? Vad gör M? Kommentarer?"

Så skriver partiet Nyans ledare Mikail Yüksel idag på Twitter och lägger upp en bild på den socialdemokratiske riksdagsmannen Serkan Köse. På fotot står Köse och håller ett tal framför en bild på kurdiska PKK:s grundare Abdullah Öcalan, som sedan 1999 sitter i fängelse i Turkiet.

Yüksel har också publicerat andra bilder som visar ledande socialdemokrater av kurdisk härkomst i PKK-sammanhang.

"Kommer de uteslutas?" frågar han sig.

Nato-landet Turkiet har i dagarna signalerat att man ser negativt på ett svenskt Nato-medlemskap på grund av den svenska regeringens inställning till PKK, som av både EU och USA klassas som en terrororganisation. Gruppen är bland annat känd för att tvångsrekrytera barnsoldater.

Men utrikesminister Ann Linde (S) uppger nu att hon tror att Turkiets bild av den svenska regeringens samröre med terrorgruppen bygger på "missförstånd".

– Det stämmer inte att vi inte skulle klassa PKK för en terroristorganisation, det behöver klargöras om man har fått den uppfattning. Och att jag skulle ha haft möten med PKK vilket jag naturligtvis aldrig haft, säger Ann Linde enligt Aftonbladet.

I turkisk media har det den senaste tiden rapporterats flitigt om den svenska regeringens kopplingar till YPG, som är PKK:s väpnade gren i Syrien.

Det har också utmålats som skandal att Ann Linde i december bjöd in Ilham Ahmed från PYD, PKK:s politiska gren i Syrien, till riksdagen.

Appreciate sincere discussion with SDC’s Ilham Ahmad on the situation in northeastern Syria. Sweden remains active partner. pic.twitter.com/MtKt6Eq9eD

— Ann Linde (@AnnLinde) December 10, 2021