Senator slår larm: Enda konkreta målet med kriget är att bomba sönder saker

Vita huset har gett minst sagt motstridiga besked om vad syftet med kriget mot Iran egentligen är.

De vanligaste målen som nämnts har varit att störta den iranska regimen och att förhindra Irans möjligheter att utveckla kärnvapen.

När det gäller regimskifte finns det inte minsta tecken på att något sådant skulle vara på gång, utan iranierna tycks snarare ha slutit sig kring regimen efter aggressionerna från USA och Israel.

I en serie inlägg på X delger senator Chris Murphy information från Vita huset som han fått under en två timmar lång säkerhetsgenomgång om kriget.

"Jag deltog i dag i en två timmar lång genomgång om kriget mot Iran. Alla genomgångar är bakom stängda dörrar, eftersom Trump inte kan försvara detta krig offentligt", skriver Murphy.

Han fortsätter med att beskriva planerna som minst sagt otydliga.

"Jag kan förstås inte avslöja hemligstämplad information, men ni förtjänar att veta hur osammanhängande och ofullständiga dessa krigsplaner är."

Enligt Murphy är ett av de mest anmärkningsvärda beskeden att USA:s mål egentligen inte ens är att slå ut Irans kärnprogram – trots att det brukar anges som huvudskäl till kriget.

"Den kanske viktigaste slutsatsen är att krigets mål inte handlar om att förstöra Irans kärnvapenprogram", konstaterar senatorn.

Inte heller ett maktskifte i Teheran ingår i strategin, enligt senatorn.

"De bekräftade också att 'regimskifte' inte heller finns på listan."

Det enda tydliga målet tycks i stället vara att slå ut iranska vapen och militär infrastruktur.

"Vad är då målen? Det verkar främst handla om att förstöra stora mängder robotar, båtar och drönarfabriker."

Murphy noterar också att administrationen inte vet hur de ska hantera Irans stängning av Hormuzsundet.

"Och när det gäller Hormuzsundet hade de ingen plan."