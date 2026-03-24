Guillou kallar Mohamsson arab – pekas ut som rasist

Debatten om Liberalernas samarbete med Sverigedemokraterna har tagit en ny vändning efter en uppmärksammad krönika av Jan Guillou.

I artikeln uttalar sig Guillou om SD-ledaren Jimmie Åkessons uppmärksammade kram med Liberalernas Simona Mohamsson.

"Jag trodde aldrig att jag skulle få se Jimmie Åkesson krama om ens en svensktalande arabisk kvinna", skriver han och fortsätter:

"Än mindre kunde jag föreställa mej att en arabisk kvinna skulle krama Åkesson."

Formuleringarna väcker nu ramaskri från vänsterliberalt håll.

"För Jan Guillou är Simona Mohamsson inte svensk. Hon är en 'svensktalande arabisk kvinna.' Etnicitet före allt.", skriver den liberala invandrarprofilen Faw Azzat på X.

Statsvetaren och Israelaktivisten Daniel Schatz går längre:

"Jan Guillou levererar ännu en gång vulgär rasism och unket kvinnoförakt."

GP-ledarskribenten Naomi Abramowicz skriver att hon alltid tror att att Guillou inte kan sjunka lägre, "men han lyckas alltid hitta en ny bottennivå".

"Uppenbart att han har problem med kvinnor och särskilt kvinnor med invandrarbakgrund som inte agerar som de 'bör' utifrån hans verklighetsuppfattning", fortsätter hon.

Även politiker rasar mot Jan Guillous krönika.

"Inte alla som med sån precision och helt utan skam förmår förmedla så tydlig rasism och manschauvinism i en och samma text", skriver Elin Nilsson, miljöpolitisk talesperson för Liberalerna.

Alice Teodorescu, Israelaktivist och KD-politiker, formulerar sig kort i sin reaktion på X:

"Fullkomligt vidrigt!" skriver hon.

Simona Mohamsson har libanesisk och palestinsk arabisk bakgrund och berättar ofta om hur det gick till när hennes far antog namnet "Mohamsson" efter att ha flyttat till Sverige.