IEA: Värsta energikrisen i modern tid

Den globala energimarknaden är mycket hårt pressad efter kriget mot Iran och stängningen av Hormuzsundet.

Enligt IEA har situationen utvecklats till den allvarligaste energikrisen i modern tid. Energirådets chef Fatih Birol konstaterar att dagens läge saknar motstycke.

– Den här krisen är, som läget ser ut nu, två oljekriser och en gaskris i ett, sade han vid ett framträdande i Australien enligt Al-Jazeera.

Bakgrunden är att viktiga transportleder och energianläggningar slagits ut i kriget, som USA:s president Donald Trump startade för Israels skull. Den globala tillgången på olja har minskat kraftigt, samtidigt som leveranser av flytande naturgas har störts.

Totalt ska omkring 40 energianläggningar i flera länder ha skadats.

– Den globala ekonomin står inför ett mycket, mycket stort hot i dag, och jag hoppas verkligen att detta kan lösas så snart som möjligt, säger Fatih Birol.

Han varnar också för att krisens omfattning länge underskattats.

– Jag ansåg att problemets djup inte var tillräckligt förstått av beslutsfattare runt om i världen, säger han.

IEA har tidigare meddelat att man planerar att frigöra stora mängder olja ur strategiska reserver. Samtidigt diskuteras åtgärder för att minska efterfrågan, såsom mer distansarbete och lägre hastigheter på vägar.

Enligt IEA är dock den avgörande faktorn att åter öppna Hormuzsundet, där en stor del av världens energitransporter normalt passerar.

Sedan kriget inleddes i slutet av februari har oljepriset stigit kraftigt, och osäkerheten på marknaderna är fortsatt hög.