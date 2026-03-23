Stockholmsbörsen faller tungt efter Trumps hot

Det blev en tung start på handelsdagen i Stockholm. Det breda indexet backade omkring 2,5 procent kort efter öppning, samtidigt som storbolagsindexet föll i nästan samma takt.

Samtliga större bolag handlades på minus, med bland annat Boliden, Ericsson och Volvo bland de största förlorarna.

Bakgrunden är Irankriget, som snabbt trappas upp. USA:s president Donald Trump, som startade kriget, hotar med att "utplåna" Irans kraftverk om Hormuzsundet inte öppnas senast natten mot tisdagen.

Iran har meddelat att man inte har några planer på att öppna sundet – och att man kommer att svara med motsvarande attacker mot Gulfstaternas grundläggande energiresurser.

Blir scenariot verklighet är experterna ense om att påverkan inte bara på regionen utan på hela världsekonomin kommer att bli katastrofal.

Reaktionen syntes tydligt redan i Asien under natten. Börserna i både Japan och Sydkorea föll kraftigt, med nedgångar på flera procent. Även Hongkong och Shanghai backade tydligt.

Samtidigt har oljepriset stigit, men inte i samma takt som aktiemarknaderna fallit. Priset ligger nu strax under 113 dollar per fat, vilket är betydligt högre än nivåerna i början av året.