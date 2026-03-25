Succé för Dansk Folkeparti – tredubblas i valet

Dansk Folkeparti får 9,1 procent av rösterna i det danska folketingsvalet och tar 16 mandat.

Det innebär en drastisk uppgång jämfört med förra valet. Då klarade partiet spärren med knapp marginal och fick 2,6 procent samt fem mandat.

– Dansk Folkeparti är tillbaka, sade partiledaren Morten Messerschmidt under valvakan.

Samtidigt rasar Socialdemokraterna med 5,6 procentenheter och landar på 21,9 procent.

Framgångarna för Dansk Folkeparti kommer efter att Messerschmidt i höstas lade fram ett program för omfattande återvandring inför valet. Partiet vill bland annat gå igenom alla medborgarskap som delats ut de senaste 20 åren och kräver omprövning av de som beviljats de senaste åtta åren. De som inte klarar språk- och medborgarskapstest ska mista sitt medborgarskap. Medborgarskap ska också kunna dras in vid brott, och utlänningar som går på bidrag eller begår minsta brott ska utvisas.

Redan i de första prognoserna för valresultatet stod det klart att stödet för Dansk Folkeparti ökat kraftigt. När siffror på över nio procent presenterades möttes beskedet av stort jubel bland partiets anhängare.

Messerschmidt beskrev stämningen under kvällen som ovanligt stark.

– Allt har stigit – mätningarna, stämningen och även temperaturen tycker jag. Det här kan bli en riktigt, riktigt historisk kväll för DF och därmed för Danmark, sade han till DR.

I det borgerliga lägret blir Dansk Folkeparti tredje störst. Både Venstre och Liberal Alliance är större med 10,1 respektive 9,4 procent.

Trots framgången räcker det inte för egen majoritet. Det blå blocket samlar 77 mandat och är beroende av stöd från Moderaterna, som får 14 mandat, för att kunna bilda regering.

Valresultatet i Danmark

Socialdemokraterna 21,9%

Socialistisk Folkeparti 11,6%

Venstre 10,1%

Liberal Alliance 9,4%

Dansk Folkeparti 9,1%

Moderaterne 7,7%

Konservative 7,6%

Enhedslisten 6,3%

Radikale 5,8%

Danmarksdemokraterne 5,8%

Alternativet 2,6%

Borgernes Parti 2,1%