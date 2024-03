Svenske professorn: Jag fick sparken från Harvard för jag kritiserade vaccintvånget

"Jag är inte längre professor i medicin vid Harvard," skriver Martin Kulldorff i en lång artikel i tidskriften City Journal.

"Harvards motto är veritas, latin för sanning. Men det jag upptäckt är att sanningen kan leda till att man får sparken", konstaterar han.

I am no longer a professor of medicine at @Harvard. Here is the story of my Harvard experience until I was fired for clinging to the truth.https://t.co/zSOQlNJTY2

— Martin Kulldorff (@MartinKulldorff) March 11, 2024